Ещё
Тренер «Ювентуса» после матча с «Наполи» назвал ужасной игру обеих команд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Ювентуса» после матча с «Наполи» назвал ужасной игру обеих команд 

RT на русском 10 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча 34-го тура чемпионата Италии с «Наполи», в котором его команда потерпела поражение с минимальным счётом.
«Это была ужасная игра в исполнении обеих команд. Практически не было ударов по воротам. Мы испытывали трудности. В концовке «Ювентусу» следовало играть более осторожно, а не пропускать со стандарта. Это была очная встреча двух конкурентов в борьбе за чемпионство, и в таких эпизодах, как стандарт на последних минутах, может случиться всякое», — приводит слова Аллегри Mediaset Premium.
Специалист отметил, что команда после однодневного отдыха начнёт подготовку в решающему, по его мнению, матчу сезона — с миланским «Интером».
«Мы всё ещё лидируем в таблице. Впереди четыре матча, посмотрим, что будет. «Наполи» заслуживает похвалы за свою победу, но в этом матче почти не было никаких голевых моментов», — добавил Аллегри.
Ранее сообщалось, что тренер «Наполи» показал неприличный жест фанатам «Ювентуса».
RT на русском: последние новости
Две российские пары сыграют друг с другом в финале турнира по пляжному волейболу в Китае Волейболистки московского «Динамо» в третий раз подряд выиграли чемпионат России «Интер» и «Аталанта» не выявили победителя в матче Серии А
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё80
Винер жестко обошлась с Мамун32
Дзюба сохранил свои миллионы3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение