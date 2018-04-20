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Баскетболистки УГМК вышли в финал Евролиги
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Баскетболистки УГМК вышли в финал Евролиги 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: ЕАН
Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК взял верх над курским «Динамо» в матче 1/2 финала женской Евролиги. Встреча завершилась со счетом 84:77, сообщает ТАСС.
В составе победителей самой результативной стала Майа Мур, которая набрала 27 очков.
Столько же баллов на счету баскетболистки «Динамо» Энджел Маккарти.
Соперником УГМК станет победитель противостояния между венгерским клубом «Шопрон» и турецким «Якын Догу Университет».
Женская Евролига. 1/2 финала УГМК (Екатеринбург, Россия) — «Динамо» (Курск, Россия) — 84:77
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