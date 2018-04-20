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«Ярославич» победил «Югру-Самотлор» на старте переходного турнира
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«Ярославич» победил «Югру-Самотлор» на старте переходного турнира 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Ярославич» в четырёх партиях обыграл нижневартовскую «Югру-Самотлор» в стартовом матче переходного турнира чемпионата России со счётом 3:1 (25:20, 25:23, 17:25, 25:21).
Чемпионат России. Переходный турнир. Первый круг. Челябинск «Ярославич» (Ярославль) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (25:20, 25:23, 17:25, 25:21).
21 апреля «Ярославич» сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а «Югра-Самотлор» встретится с челябинским «Динамо». Две лучшие команды по итогам двух кругов проведут следующий сезон в Суперлиге.
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