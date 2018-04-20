Антонио Конте: Возможно, желание повоевать поможет «Челси» пробиться в Лигу чемпионов

На данный момент «синие» занимают пятую позицию в таблице АПЛ.

"Тоттенхэм" опережает нашу команду на пять очков. Нам предстоит четыре игры. Будет непросто. «Челси» постарается выиграть оставшиеся матчи, но этого мало. Ситуация зависит не только от нас. Все станет понятно, когда наши конкуренты проведут свои игры.

У нас один выход — верить в себя, и показывать такой же футбол, как и в матче с «Бернли». Возможно, желание повоевать поможет «Челси» пробиться в Лигу чемпионов", — приводит слова Конте Goal.