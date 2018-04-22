Ещё
«Локомотив» — «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив» — «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Сегодня, 22 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч 27-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Уфа». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В РФПЛ команды встречались друг с другом семь раз. Трижды победу одерживал «Локомотив». Однажды встреча завершалась ничейным результатом. Три раза победа была на стороне футболистов «Уфы».
Встречу рассудит бригада судей во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ. После 26 туров «Локомотив» находится на первом месте в турнирной таблице РФПЛ с 56 очками, а «Уфа» — на седьмой строчке (35).
Чемпионат.com: последние новости
«Кальяри» и «Болонья» разошлись миром Чемпионат России по волейболу. Финал. «Зенит» (Казань) — «Зенит» — 3:2 Волейбол. Московское «Динамо» стало чемпионом России среди женщин
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового17
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности7
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Спартак» разгромил «Ахмат»
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение