«Локомотив» — «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 22 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч 27-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Уфа». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В РФПЛ команды встречались друг с другом семь раз. Трижды победу одерживал «Локомотив». Однажды встреча завершалась ничейным результатом. Три раза победа была на стороне футболистов «Уфы».