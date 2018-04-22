Сегодня, 22 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч 27-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Уфа». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В РФПЛ команды встречались друг с другом семь раз. Трижды победу одерживал «Локомотив». Однажды встреча завершалась ничейным результатом. Три раза победа была на стороне футболистов «Уфы».
Встречу рассудит бригада судей во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ. После 26 туров «Локомотив» находится на первом месте в турнирной таблице РФПЛ с 56 очками, а «Уфа» — на седьмой строчке (35).