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«Енисей» обыграл «Томь», «Оренбург» вырвал победу в матче с «Динамо СПб»
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«Енисей» обыграл «Томь», «Оренбург» вырвал победу в матче с «Динамо СПб» 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал на своём поле «Томь». Встреча проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей дубль оформил Марко Обрадович, а ещё один гол забил Александр Кутьин. За «Томь» отличились Ян Казаев и Алексей Померко.
В параллельном матче главный конкурент красноярцев в борьбе за первое место в турнирной таблице, «Оренбург», на своём поле обыграл «Динамо» СПб» со счётом 4:3. По ходу встречи хозяева проигрывали со счётом 0:2 и 2:3, однако благодаря голам на 88-й и 89-й минутах смогли вырвать победу.
«Енисей» и «Оренбург» (по 74 очков) продолжают лидировать в турнирной таблице ФНЛ. Красноярцы опережают оренбуржцев лишь по дополнительным показателям.
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