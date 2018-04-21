«Енисей» обыграл «Томь», «Оренбург» вырвал победу в матче с «Динамо СПб»

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал на своём поле «Томь». Встреча проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В параллельном матче главный конкурент красноярцев в борьбе за первое место в турнирной таблице, «Оренбург», на своём поле обыграл «Динамо» СПб» со счётом 4:3. По ходу встречи хозяева проигрывали со счётом 0:2 и 2:3, однако благодаря голам на 88-й и 89-й минутах смогли вырвать победу.

«Енисей» и «Оренбург» (по 74 очков) продолжают лидировать в турнирной таблице ФНЛ. Красноярцы опережают оренбуржцев лишь по дополнительным показателям.