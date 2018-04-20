«Динамо-ЛО» начало переходный турнир с победы на тай-брейке

Волейболисты челябинского «Динамо» на тай-брейке уступили «Динамо-ЛО» в первом матче переходного турнира за место в Суперлиге — 2:3 (21:25, 22:25, 25:21, 27:25, 10:15).

Хозяева площадки, занявшие второе место в Высшей лиге «А», на своей площадке проиграли две первых партии, но сумели вернуться в игру и перевести матч на тай-брейк, который остался за «Динамо-ЛО».

В следующем матче челябинские бело-голубые встретятся с командой «Югра-Самотлор», а «Динамо-ЛО» — с «Ярославичем».

Волейбол. Переходный турнир за место в Суперлиге. 1-й тур «Динамо» (Челябинск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 2:3 (21:25, 22:25, 25:21, 27:25, 10:15).