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«Динамо-ЛО» начало переходный турнир с победы на тай-брейке
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«Динамо-ЛО» начало переходный турнир с победы на тай-брейке 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Волейболисты челябинского «Динамо» на тай-брейке уступили «Динамо-ЛО» в первом матче переходного турнира за место в Суперлиге — 2:3 (21:25, 22:25, 25:21, 27:25, 10:15).
Хозяева площадки, занявшие второе место в Высшей лиге «А», на своей площадке проиграли две первых партии, но сумели вернуться в игру и перевести матч на тай-брейк, который остался за «Динамо-ЛО».
В следующем матче челябинские бело-голубые встретятся с командой «Югра-Самотлор», а «Динамо-ЛО» — с «Ярославичем».
Волейбол. Переходный турнир за место в Суперлиге. 1-й тур  «Динамо» (Челябинск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 2:3 (21:25, 22:25, 25:21, 27:25, 10:15).
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