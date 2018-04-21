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«Динамо-ЛО» обыграло «Ярославич» в переходном турнире Суперлиги
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«Динамо-ЛО» обыграло «Ярославич» в переходном турнире Суперлиги 

Чемпионат.com 25 минут назад
Волейболисты «Динамо-ЛО» одержали вторую победу в рамках первого тура переходного турнира за место в Суперлиге. Во второй игровой день команда Ленинградской области в трёх партиях обыграла «Ярославич» со счётом 3:0 (30:28, 25:20, 25:22). Ярославцы потерпели первое поражение.
Следующим соперником «Динамо-ЛО» станет «Югра-Самотлор», «Ярославич» сыграет с челябинским «Динамо».
Волейбол. Чемпионат России. Переходный турнир за место в Суперлиге. Челябинск 1-й тур. 2-й игровой день
«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:0 (30:28, 25:20, 25:22).
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