«Динамо-ЛО» обыграло «Ярославич» в переходном турнире Суперлиги

Волейболисты «Динамо-ЛО» одержали вторую победу в рамках первого тура переходного турнира за место в Суперлиге. Во второй игровой день команда Ленинградской области в трёх партиях обыграла «Ярославич» со счётом 3:0 (30:28, 25:20, 25:22). Ярославцы потерпели первое поражение.

Следующим соперником «Динамо-ЛО» станет «Югра-Самотлор», «Ярославич» сыграет с челябинским «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Переходный турнир за место в Суперлиге. Челябинск 1-й тур. 2-й игровой день

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:0 (30:28, 25:20, 25:22).