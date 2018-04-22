«Динамо-ЛО» одержало третью победу в переходном турнире Суперлиги

Волейболисты «Динамо-ЛО» выиграли третий матч переходного турнира за место в Суперлиге. В первом туре соревнований в Челябинске «Динамо-ЛО» нанесло поражение команде «Югра-Самотлор» со счётом 3:1 (25:14, 27:25, 23:25, 25:18). Для «Югры-Самотлор» это третье поражение в трёх матчах.

Второй тур двухкругового турнира пройдёт на площадке «Динамо-ЛО» 27-29 апреля.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Переходный турнир за место в Суперлиге Первый тур. Третий игровой день

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (14:25, 25:27, 25:23, 18:25).