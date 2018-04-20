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Матч ФНЛ перенесен из-за участия «Авангарда» в финале Кубка России
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Матч ФНЛ перенесен из-за участия «Авангарда» в финале Кубка России 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Матч 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между курским «Авангардом» и «Оренбургом» состоится 5 мая, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы лиги, игра, которая изначально должная была состояться 6 мая, перенесена из-за участия курского клуба в финале Кубка России.
"В связи с участием «Авангарда» в финале Кубка России, который состоится 9 мая в Волгограде, а также соответствующим обращением курского клуба, матч 37-го тура ФНЛ между курской командой и «Оренбургом» перенесен на 5 мая. Остальные матчи 37-го тура пройдут 6 мая", — говорится в сообщении.
В финале Кубка России курский «Авангард», обыгравший в полуфинале ярославский «Шинник», встретится с «Тосно» из Ленинградской области, который за выход в финал одолел московский "Спартак".
Обладатель Кубка России будет автоматически квалифицирован в групповой этап Лиги Европы сезона-2018/19.
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