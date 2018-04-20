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«Динамо-ЛО» и «Ярославич» выиграли матчи первого тура переходного турнира
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«Динамо-ЛО» и «Ярославич» выиграли матчи первого тура переходного турнира 

Советский спорт 1 час назад
Матчи проходят на площадке челябинского «Динамо», которое заняло второе место в регулярном чемпионате Высшей лиги.
В первом туре хозяева турнира проиграли на тай-брейке одноклубникам из Ленинградской области (21:25, 22:25, 25:21, 27:25, 10:15). В другом матче «Ярославич» нанес поражение «Югре-Самотлор» в четырех сетах (25:20, 25:23, 17:25, 25:21). В следующем туре, который состоится 21 апреля, ярославский клуб встретится с «Динамо-ЛО», а челябинские динамовцы сыграют против «Югры-Самотлор».
Напомним, переходный турнир проходит в один круг и завершится 22 апреля. По его итогам команды, занявшие первое и второе место, получат право сыграть в Суперлиге в сезоне 2018/2019. Остальные клубы отправятся в Высшую лигу А.
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