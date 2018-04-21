«Зенит-Казань» удвоил отрыв в финальной серии чемпионата России по волейболу с «Зенитом»

ТАСС , 21 апреля. Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл санкт-петербургский "Зенит" во втором матче финальной серии чемпионата России. Игра проходила в Казани.

Встреча завершилась со счетом 3-2. При этом после двух сетов санкт-петербургский клуб вел в счете — 2-0.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу казанской команды. В первом матче финала в пятницу «Зенит-Казань» одержал победу в трех сетах.

Следующая игра пройдет 28 апреля в Санкт-Петербурге.

"Зенит-Казань" является действующим чемпионом России.