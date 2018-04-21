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«Зенит-Казань» удвоил отрыв в финальной серии чемпионата России по волейболу с «Зенитом»
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«Зенит-Казань» удвоил отрыв в финальной серии чемпионата России по волейболу с «Зенитом» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Российский стадион
ТАСС, 21 апреля. Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл санкт-петербургский "Зенит" во втором матче финальной серии чемпионата России. Игра проходила в Казани.
Встреча завершилась со счетом 3-2. При этом после двух сетов санкт-петербургский клуб вел в счете — 2-0.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу казанской команды. В первом матче финала в пятницу «Зенит-Казань» одержал победу в трех сетах.
Следующая игра пройдет 28 апреля в Санкт-Петербурге.
"Зенит-Казань" является действующим чемпионом России.
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