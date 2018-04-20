Александр Климкин: Показалось, что ребята играли против казанского «Зенита» чересчур спокойно

— Мы не показали ту игру, которую можем. Мы не справились со своей подачей. Но самое важное — не доработали в простых доигровках и на страховке своих нападающих. Было много своих ошибок.

— Ваши игроки перед матчем говорили, что будут играть спокойно… — Мне показалось, что ребята играли чересчур спокойно. Сейчас пообщаемся и завтра все должно быть немного по-другому.

— Вильфредо Леон реализовал 68 процентов атак. Его вообще можно остановить? — Конечно. Сдержать можно всех, если хотя бы смягчать блоком. И если хорошо работать в защите. В матче регулярного чемпионата у нас это получилось. Тогда мы были хорошо настроены, блоком и защитой помогли себе выиграть. Высота атаки у Леона очень большая, что пока не могу сказать про наших нападающих, — приводит слова Климкина официальный сайт казанского «Зенита».

Напомним, первый матч финала чемпионата России проходил в Казани и завершился победой хозяев в трех партиях (25:17, 25:20, 25:21). Серия идет до трех побед.

Вторая встреча соперников состоится в Казани 21 апреля и начнется в 17:00. Третья игра пройдет в Санкт-Петербурге 28 апреля. Дополнительные матчи, если потребуются, запланированы на 29 апреля (Петербург) и 5 мая (Казань).