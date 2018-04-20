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Александр Климкин: Показалось, что ребята играли против казанского «Зенита» чересчур спокойно
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Александр Климкин: Показалось, что ребята играли против казанского «Зенита» чересчур спокойно 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
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— Мы не показали ту игру, которую можем. Мы не справились со своей подачей. Но самое важное — не доработали в простых доигровках и на страховке своих нападающих. Было много своих ошибок.
— Ваши игроки перед матчем говорили, что будут играть спокойно… — Мне показалось, что ребята играли чересчур спокойно. Сейчас пообщаемся и завтра все должно быть немного по-другому.
— Вильфредо Леон реализовал 68 процентов атак. Его вообще можно остановить? — Конечно. Сдержать можно всех, если хотя бы смягчать блоком. И если хорошо работать в защите. В матче регулярного чемпионата у нас это получилось. Тогда мы были хорошо настроены, блоком и защитой помогли себе выиграть. Высота атаки у Леона очень большая, что пока не могу сказать про наших нападающих, — приводит слова Климкина официальный сайт казанского «Зенита».
Напомним, первый матч финала чемпионата России проходил в Казани и завершился победой хозяев в трех партиях (25:17, 25:20, 25:21). Серия идет до трех побед.
Вторая встреча соперников состоится в Казани 21 апреля и начнется в 17:00. Третья игра пройдет в Санкт-Петербурге 28 апреля. Дополнительные матчи, если потребуются, запланированы на 29 апреля (Петербург) и 5 мая (Казань).
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