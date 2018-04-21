Чемпионат России по волейболу. Финал. «Зенит» (Казань) — «Зенит» — 3:2

Питерский «Зенит» во втором матче финала Суперлиги целых две партии громил другой — великий «Зенит». Но для полной победы опыта не хватило.

Ожидания, которых не ждали

Питерский «Зенит» в первый год своего существования в волейбольной Суперлиге уже установил не одно историческое достижение. Команда по ходу турнира прибавляла, матерела, выглядела всё увереннее и увереннее. Выход в плей-офф назвали решением задачи-максимум. Выход в полуфинал — сенсацией. Выход в финал — чудом.

А потом последовала настоящая неожиданность: команда с берегов Невы неожиданно уныло сыграла в первом финальном матче против одноклубников из Казани. Да-да, неожиданностью стало именно уж слишком чувствительное поражение — 0:3. Настолько велики были ожидания от команды, от которой в финале «ничего не ждали».

Роковое спокойствие

Наверное, именно об этом и думали питерцы, выходя на паркет казанского «Центра волейбола». И поэтому с первого розыгрыша они играли спокойнее и увереннее. Да, именно так: против казанского «Зенита» на его площадке кто-то может играть спокойнее и увереннее. Этот факт отражался и в счёте: гости все время вели, отрыв достигал четырех очков, и на второй технический тайм-аут команды ушли именно с таким преимуществом питерцев — 16:12.

Спокойствию тренера казанцев Владимира Алекно в эту паузу позавидовал бы любой буддийский монах. Точечные указания были розданы, все вроде бы всё понимали, однако догнать гостей не удавалось. Даже использование видеопросмотра, запрошенного тренерским штабом Казани, не помогло. Мало того, на подаче Волкова счёт стал 21:16, и тут же хозяева ошиблись в атаке. Алекно попросил тайм-аут, однако в первом сете спасти уже ничего было нельзя — 19:25.

Сгорели синим пламенем

Это была первая выигранная партия финала чемпионата России по волейболу в истории команды «Зенит» (Санкт-Петербург). Очередное историческое событие, которое, впрочем, просто не могло не случиться. Вряд ли кто-то верил, что в финале питерцы три раза уступят в трёх партиях. Второй сет начался со второго «проигранного» просмотра Алекно, а продолжился эйсом Сивожелеза и ошибкой Леона в атаке — 1:4. Трибуны выдохнули: это было уже слишком. Впрочем, хозяева так тоже считали, поэтому сразу вернулись в игру, а подача Леона на вылет счёт сравняла — 6:6.

А что было дальше? А дальше было шесть питерских очков подряд, самых разнообразных, на все вкусы и случаи жизни. И был ещё один эйс Сивожелеза, а потом и его успешная атака пайпом — 16:8. Хозяева «горели синим пламенем» и, похоже, понятия не имели, как это пламя потушить. Невероятно, да? Алекно поменял Вербова, Михайлова, Бутько — видимо, он просто готовился в следующей партии всё начать с начала. А в этой его подопечные преспокойно «догорели» до конца — 15:25.

Вот и всё с начала

Михайлов начал третий сет с реализации очень непростой доигровки, и хозяева наконец-то повели в счёте. А Михайлов наконец-то подал на вылет — 5:2, заставив Александра Климкина взять свой тренерский тайм-аут. Следующая пауза в этой партии пришлась на счёт 8:4 — у команды Алекно всё, вроде бы, начало получаться. Правда, казалось недолго: совсем скоро счёт стал 10:10. И всё-таки казанцы в этот момент собрались и не позволили команде из Питера поймать свою игру. Ко второму техническому перерыву все нити опять были в руках хозяев — 16:11, да и после него тоже — 25:18.

Четвёртая партия наконец-то была похожа на финальную. По крайней мере — её начало. Мяч в мяч, очко в очко — Питер вроде бы всё время вёл, но на первый технический перерыв лидерами ушли хозяева — 8:7. И теперь уже они всё время были впереди, но, в отличие от соперника, сумели сохранить и даже чуть упрочить свое преимущество ко второму обязательному перерыву — 16:14. И хотя питерцы затем положение выровняли — 17:17, концовка сета всё равно осталась за командой Алекно, а ключевым стал блок Вольвича при счёте 20:18. Тай-брейк.

Казань своего не упустит

Тут всё было за Казань: опыт, мастерство, болельщики, уверенность и пойманный кураж. И первое набранное очко тоже. Но после эйса Панкова хозяевам уже пришлось догонять — 2:3. Догнали и повели — Михайлов забил из второй зоны — 4:3. Климкин сразу взял перерыв, но после возобновления игры Леон дважды классно подал — 7:4.

Три очка отставания в такой ситуации — это почти приговор. Наверное, и Климкин это понимал, потому что во время своего второго тайм-аута больше напирал на эмоции. Его подопечные дважды с трудом вытаскивали вроде бы несложную подачу Вольвича, но против доигровок соперника были бессильны — 5:10. И вот в этот момент стало ясно: Казань своего не упустит.

15:9 и 3-2 по сетам — серия переезжает в Санкт-Петербург. И есть ощущение, что одним матчем там дело не закончится.