Владимир Алекно: Не хочется анализировать первый матч с «Зенитом»

— Первая победа, сделан первый шаг. Я уже как-то говорил, что на этом этапе турнира смотришь не на качество игры, а на результат. Не хочется анализировать прошедший матч. Надо думать, что будет завтра, — приводит слова Алекно официальный сайт казанского «Зенита»

Напомним, первый матч финала чемпионата России проходил в Казани и завершился победой хозяев в трех партиях (25:17, 25:20, 25:21). Серия идет до трех побед.

Вторая встреча соперников состоится в Казани 21 апреля и начнется в 17:00. Третья игра пройдет в Санкт-Петербурге 28 апреля. Дополнительные матчи, если потребуются, запланированы на 29 апреля (Петербург) и 5 мая (Казань).