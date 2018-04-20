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Владимир Алекно: Не хочется анализировать первый матч с «Зенитом»
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Владимир Алекно: Не хочется анализировать первый матч с «Зенитом» 

Советский спорт 29 минут назад
— Первая победа, сделан первый шаг. Я уже как-то говорил, что на этом этапе турнира смотришь не на качество игры, а на результат. Не хочется анализировать прошедший матч. Надо думать, что будет завтра, — приводит слова Алекно официальный сайт казанского «Зенита».
Напомним, первый матч финала чемпионата России проходил в Казани и завершился победой хозяев в трех партиях (25:17, 25:20, 25:21). Серия идет до трех побед.
Вторая встреча соперников состоится в Казани 21 апреля и начнется в 17:00. Третья игра пройдет в Санкт-Петербурге 28 апреля. Дополнительные матчи, если потребуются, запланированы на 29 апреля (Петербург) и 5 мая (Казань).
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