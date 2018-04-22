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Лубурич: надеюсь, снова получится обыграть казанский «Зенит» на «Сибур Арене»
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Лубурич: надеюсь, снова получится обыграть казанский «Зенит» на «Сибур Арене» 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Сербский диагональный питерского «Зенита» Дражен Лубурич поделился ожиданиями от продолжения финальной серии чемпионата России по волейболу с казанским «Зенитом». После двух матчей серии до трёх побед питерцы уступают 0-2. Третий матч пройдёт 28 апреля в Санкт-Петербурге.
«Весь сезон мы здорово играли у себя дома, так что я жду, что мы сможем показать всё то лучшее, что у нас есть. Мы хотим показать свой лучший волейбол. Наш клуб уже доказал, что может успешно противостоять казанскому «Зениту». В регулярном чемпионате мы победили их в домашней встрече на «Сибур Арене». Я очень надеюсь, что у нас получится сделать это снова.
Рассчитывал ли, переезжая в Санкт-Петербург, что буду бороться за звание чемпиона России? Честно говоря, нет. Признаюсь, что изначально не рассчитывал, что всё сложится так здорово. Но по ходу сезона все в команде отчётливо стали замечать, что у нас есть достаточно качеств, чтобы быть максимально успешными. Но даже при всём при этом я не думал, что мы дойдём аж до финала чемпионата России», — сказал Лубурич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
Купить билеты на матч «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Казань) можно на «Чемпионате».
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