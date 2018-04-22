Волейбол. Финал мужской Суперлиги. Интервью с Драженом Лубуричем

Диагональный питерского «Зенита» Дражен Лубурич выразил надежду, что родные стены помогут команде вернуться в серию с Казанью.

«Зенит» из Санкт-Петербурга уже добился многого в этом сезоне, пробившись в финал чемпионата России по волейболу, победив по ходу розыгрыша плей-офф «Факел» и «Динамо». Но любой амбициозный коллектив не привык останавливаться на достигнутом и всегда ставит перед собой максимальные цели. В решающем противостоянии за чемпионство питерскому «Зениту» предстояло сыграть с казанскими одноклубниками — лучшим клубом мира по всем показателям. Если в первом матче финала подопечным Александра Климкина не удалось зацепиться за игру, то вторая встреча в Казани вполне могла завершиться победой новичка Суперлиги. Не хватило совсем чуть-чуть. Сербский диагональный питерского «Зенита» Дражен Лубурич рассказал «Чемпионату» о сложностях игры с Казанью, выразив надежду, что при родных трибунах команда сможет продлить серию.

— Дражен, давайте начнём сразу со второго матча финала, который закончился накануне. Ваша команда вела в счёте 2:0, но потом соперник перехватил инициативу и добился победы. Что, на ваш взгляд, пошло не так во второй половине встречи? — На протяжении первых двух партий мы действительно играли очень здорово. Мне также кажется, что и Казань не играла на своём привычном уровне на том отрезке матча. К сожалению, после этого ситуация изменилась не в нашу пользу. Казанцы внесли ряд корректив, прибавили на подаче, а мы же, наоборот, несколько смягчили свою игру. Возможно, где-то расслабились, потеряли концентрацию после успешно проведённых первых двух сетов. В конечном итоге это дорого нам стоило.

— Тем не менее, после неудачи в третьей партии в четвёртом сете у вас был хороший шанс побороться за победу. Команды шли очко в очко практически до самого конца. Чувствовали тогда, что есть возможно добиться нужного результата? — Конечно! У вас всегда есть отличные шансы на победу, когда у вас в активе уже есть две выигранные партии. В четвёртом сете мы действительно сохраняли хорошие шансы на успех. Если я не ошибаюсь, счёт был 20:21, что открывало возможности для нашей команды. К сожалению, у нас не получилось ими воспользоваться.

— Вернёмся к первой игре. Несмотря на счёт 3:0 в пользу ваших соперников, в каждом сете до какого-то момента вы либо вели в счёте, либо шли ровно с казанцами. Но в какой-то момент они делали ускорение и выигрывали партии. Как с этим бороться? — В этом плане против Казани очень сложно играть. В составе «Зенита» множество высококлассных волейболистов, это очень высокий уровень. Они могут решить исход встречи в любой момент, они точно знают, когда надо прибавить. И не только знают это в теории, но и на практике, что самое важное. Вы правы, такие ускорения с их стороны и предрешили исход первого матча финальной серии. Мы, в свою очередь, не сыграли в свой лучший волейбол и не показали максимум того, на что были способны. Я бы сказал, что в целом это был просто не наш день. На протяжении всего матча мы испытывали сложности.

— В любом случае обе эти игры уже позади. Серия переезжает в Санкт-Петербург. Какие у вас ожидания от выступления на домашней арене? — Весь сезон мы здорово играли у себя дома, так что я жду, что мы сможем показать всё то лучшее, что у нас есть. Мы хотим показать свой лучший волейбол. Наш клуб уже доказал, что может успешно противостоять казанскому «Зениту». В регулярном чемпионате мы победили их в домашней встрече на «Сибур Арене». Я очень надеюсь, что у нас получится сделать это снова. — Когда вы переезжали в Санкт-Петербург, рассчитывали ли, что удастся пройти настолько далеко, и вы будете бороться за звание чемпиона России? — Честно говоря, нет. Признаюсь, что изначально не рассчитывал, что всё сложится так здорово. Но по ходу сезона все в команде отчётливо стали замечать, что у нас есть достаточно качеств, чтобы быть максимально успешными. Но даже при всём при этом я не думал, что мы дойдём аж до финала чемпионата России.

— По ходу сезона многие игроки вашей команды отмечали классную атмосферу внутри клуба. Насколько это помогло добиться то, чего вы добились? — Я полностью согласен с ребятами, которые это говорили. Не могу подобрать точно слово, чтобы описать эту атмосферу. Я бы сказал, что атмосфера очень крутая и расслабленная в хорошем смысле. Безусловно, это сильно помогает нам побеждать, потому что мы все замечательно общаемся, у нас нет конфликтов. Такие вещи всегда способствуют улучшению результатов. — Какие у вас впечатления от работы с Александром Климкиным? Комфортно ли вы себя чувствуете под его руководством? — Безусловно! Комфортно — это именно то слово, которое точно описывает то, как я чувствую себя, работая с нашим главным тренером. Хочу сказать, что получил великолепный опыт от совместной работы с ним в этом сезоне. Я не испытываю давления, и это мне помогает. И опять же у нас не бывает даже малейших конфликтов, в команде налажено взаимопонимание. Когда у вас такие отношения внутри команда, тренируется и играется гораздо легче!