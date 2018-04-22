Волейболистки «Уралочки» стали бронзовыми призерами чемпионата России

ТАСС , 22 апреля. Женский волейбольный клуб «Уралочка» из Свердловской области со счетом 3-2 одержал победу над красноярским «Енисеем» в четвертом матче серии за третье место чемпионата России. Встреча прошла в Нижнем Тагиле.

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу «Уралочки». В первой игре побил «Енисей» (3-1), второй и третий матч остались за «Уралочкой» (3-1 в обеих встречах). Таким образом, екатеринбургский клуб стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.

Екатеринбургский клуб пятый раз в своей истории занял третье место в чемпионате России. До этого команда выигрывала бронзу в 2008, 2009, 2012 и 2015 годах. «Уралочка» является самым титулованным клубом России, команда 14 раз подряд (1992-2005) выигрывала золотые медали, а также один раз становилась второй (2016). В сезоне-2016/17 «Уралочка» уступила в серии за бронзовые награды «Енисею» со счетом 1-3.

В субботу чемпионками России третий раз подряд стали волейболистки московского «Динамо», которые со счетом 3-0 в серии обыграли казанское «Динамо».