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Вильфредо Леон: «Мы тщательно разбирали игру соперника, отсюда и результат»
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Вильфредо Леон: «Мы тщательно разбирали игру соперника, отсюда и результат» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Доигровщик казанского "Зенита" Вильфредо Леон после победы в первом матче финальной серии против одноименной команды из Санкт-Петербурга (3:0) пообещал, что вторую игру волейболисты его клуба сыграют в том же духе. Она добавил, что казанцы тщательно изучали игру питерского соперника, поэтому показали хороший результат.
Без суеты. Казань раздавила Питер
— Мы отлично изучили соперника перед серией, — цитирует «Р-Спорт» Леона. — Разобрали, кто и как атакует, куда нужно ставить руки, и как правильно выбирать позицию. Результат на табло. Поэтому у нас было так много блоков.
Мы держали концентрацию всю игру и выполнили план, который задумывали. Много было ошибок на подаче, так как хотели рисковать, но удалось сделать много эйсов, поэтому риск был оправданным. Завтра сыграем в таком же ключе.
Казанский «Зенит» ведет в финальной серии до трех побед против «Зенита» из Санкт-Петербурга со счетом 1-0.
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