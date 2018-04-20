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«Истанбул» — «Кайсериспор» — 3:1 (обзор)
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«Истанбул» — «Кайсериспор» — 3:1 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Турции между «Истанбулом» и «Кайсериспором».
Soccer News: последние новости
Продлится ли интрига до мая? "Шахтер" в ключевом матче чемпионата принимает "Динамо" "Истанбул" обыгрывает "Кайсериспор" и выходит на первое место в чемпионате Турции Габулов впервые сыграл на "ноль" за "Брюгге"
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