Джеко: «Счастлив, что остался в „Роме“, несмотря на интерес „Челси“

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко вспомнил о победе над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а также прокомментировал решение не переходить в «Челси». «Рома» уступила в первом матче (1:4), но выиграла в ответном (3:0). «Болельщики «Ромы» в матче с «Барселоной» увидели одну из лучших игр в истории команды. Что касается «Челси», я счастлив, что остался в «Роме». Это большой клуб, было приятно узнать об их интересе, но в конце концов я преуспел, потому что я хотел играть в Лиге чемпионов. Мне хотелось изначально дойти хотя бы до четвертьфинала, а теперь, играя в полуфинале, хочется дойти до финала. Это значит, что я принял правильное решение», — цитирует Джеко The Telegraph