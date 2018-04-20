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«Зенит» — «Динамо». Петербургский клуб оштрафован на 120 тысяч рублей
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«Зенит» — «Динамо». Петербургский клуб оштрафован на 120 тысяч рублей 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщает официальный сайт РФС, петербургский клуб получил штраф в 120 тысяч рублей, московский — 90 тысяч. «Динамо» наказано за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок. «Зенит» за это же нарушение оштрафован на 60 тысяч рублей. Также клуб выплатит штрафы за появление посторонних лиц на поле (50 тысяч) и использование зрителями пиротехники (10 тысяч).
Напомним, матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся на стадионе «Санкт-Петербург» 18 апреля и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Голы у победителей забили Доменико Кришито и Илья Скроботов, в составе гостей отличился Тони Шуньич.
После 26 матчей команда Роберто Манчини идет в турнирной таблице чемпионата на четвертом месте с 48 очками. Бело-голубые занимают 11-ю позицию, имея в активе 30 очков.
В следующем туре «Зенит» встретится в Туле с «Арсеналом», а «Динамо» сыграет на выезде против «СКА-Хабаровска». Игры состоятся 22 апреля.
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