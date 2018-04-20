«Зенит» — «Динамо». Петербургский клуб оштрафован на 120 тысяч рублей

Как сообщает официальный сайт РФС, петербургский клуб получил штраф в 120 тысяч рублей, московский — 90 тысяч. «Динамо» наказано за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок. «Зенит» за это же нарушение оштрафован на 60 тысяч рублей. Также клуб выплатит штрафы за появление посторонних лиц на поле (50 тысяч) и использование зрителями пиротехники (10 тысяч).

После 26 матчей команда Роберто Манчини идет в турнирной таблице чемпионата на четвертом месте с 48 очками. Бело-голубые занимают 11-ю позицию, имея в активе 30 очков.

В следующем туре «Зенит» встретится в Туле с «Арсеналом», а «Динамо» сыграет на выезде против «СКА-Хабаровска». Игры состоятся 22 апреля.