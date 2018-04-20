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«Боруссия М» — «Вольфсбург» — 3:0 (обзор)
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«Боруссия М» — «Вольфсбург» — 3:0 (обзор) 

Soccer News 52 минуты назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура немецкой Бундеслиги между менхенгладбахской «Боруссией» и «Вольфсбургом».
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