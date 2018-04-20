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"Динамо" обыгрывает "Шахтер" и возрождает интригу в чемпионате Украины

Лидер снова оступается: "Локомотив" не смог забить "Ахмату"

"Истанбул" обыгрывает "Кайсериспор" и выходит на первое место в чемпионате Турции