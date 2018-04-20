Ещё
«Леганес» на своём поле сыграл вничью с «Депортиво»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Леганес» на своём поле сыграл вничью с «Депортиво» 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
«Леганес» не сумел победить «Депортиво» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
«Леганес», набрав 40 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Депортиво» (28) — на 18-й строчке. Полная версия турнирной таблицы доступна на «Чемпионате».
В рамках следующего тура «Леганес» 28 апреля на выезде сыграет с мадридским «Реалом». «Депортиво» проведёт домашнюю встречу с каталонской «Барселоной» 29 апреля.
Чемпионат.com: последние новости
УГМК обыграл курское «Динамо» и вышел в финал женской Евролиги За золото ЧЕ U17 по волейболу сборная России сыграет с Италией Владимир Габулов вернулся в основу «Брюгге» и впервые сыграл на ноль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Усманов рассказал о печальном событии46
Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-201826
В сборной России по хоккею все плохо17
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение