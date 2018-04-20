«Леганес» на своём поле сыграл вничью с «Депортиво» 

«Леганес» не сумел победить «Депортиво» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
«Леганес», набрав 40 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Депортиво» (28) — на 18-й строчке. Полная версия турнирной таблицы доступна на «Чемпионате».
В рамках следующего тура «Леганес» 28 апреля на выезде сыграет с мадридским «Реалом». «Депортиво» проведёт домашнюю встречу с каталонской «Барселоной» 29 апреля.