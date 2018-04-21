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Вальверде: «Возможно, мы фавориты в игре с „Севильей“, но всё нужно доказывать на футбольном поле»
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Вальверде: «Возможно, мы фавориты в игре с „Севильей“, но всё нужно доказывать на футбольном поле» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде верит, что победа над «Севильей» в финале Кубка короля Испании поможет его команде окончательно отойти от вылета из Лиги чемпионов.
— Победа в Кубке будет хорошей возможностью оставить позади фиаско в Лиге чемпионов, — заявил наставник на пресс-конференции. — Побеждать — это обязанность «Барселоны». В Лиге чемпионов, Ла Лиге, Кубке короля, это путь больших команд.
Возможно, мы фавориты, но все нужно доказывать на футбольном поле. Мы также были фаворитами в Лиге чемпионов, но не прошли дальше.
"Барселона" и «Севилья» сыграют в субботу в 22:30.
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