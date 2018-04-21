Вальверде: «Возможно, мы фавориты в игре с „Севильей“, но всё нужно доказывать на футбольном поле»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде верит, что победа над «Севильей» в финале Кубка короля Испании поможет его команде окончательно отойти от вылета из Лиги чемпионов.

— Победа в Кубке будет хорошей возможностью оставить позади фиаско в Лиге чемпионов, — заявил наставник на пресс-конференции. — Побеждать — это обязанность «Барселоны». В Лиге чемпионов, Ла Лиге, Кубке короля, это путь больших команд.

Возможно, мы фавориты, но все нужно доказывать на футбольном поле. Мы также были фаворитами в Лиге чемпионов, но не прошли дальше.

"Барселона" и «Севилья» сыграют в субботу в 22:30.