«Арсенал» U23 выиграл молодёжный чемпионат Англии

Молодежная команда «Арсенала» стала победителем молодёжной английской Премьер-лиги. В пятницу «канониры» переиграли сверстников из «Вест Хэма» со счётом 3:1 и гарантировали себе первое место в турнире.

В 22 матчах «Арсенал» одержал 13 побед, набрав 42 очка с разницей забитых мячей «+16».

В прошлом сезоне победителем молодежного первенства Англии стал «Эвертон» U23.