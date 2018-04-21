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«Арсенал» U23 выиграл молодёжный чемпионат Англии
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«Арсенал» U23 выиграл молодёжный чемпионат Англии 

Чемпионат.com 48 минут назад
Молодежная команда «Арсенала» стала победителем молодёжной английской Премьер-лиги. В пятницу «канониры» переиграли сверстников из «Вест Хэма» со счётом 3:1 и гарантировали себе первое место в турнире.
В 22 матчах «Арсенал» одержал 13 побед, набрав 42 очка с разницей забитых мячей «+16».
В прошлом сезоне победителем молодежного первенства Англии стал «Эвертон» U23.
Стоит отметить, что трёхкратный чемпион английской Премьер-лиги (U23) «Манчестер Юнайтед» с 20 очками в 22 матчах расположился на последнем месте в турнирной таблице и покидает первый дивизион чемпионата.
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