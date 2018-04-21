Прогноз на матч Енисей — Томь

Борьба за первые два места в ФНЛ продолжается. Разницы в очках между «Енисеем» и «Оренбургом» нет, а «Крылья Советов» отстают всего на один балл. Впереди развязка сезона.

Енисей

"Енисей" сам растратил своё преимущество, проиграв «Ротору-Волгоград» и «Кубани» несколько туров назад. Зато в крайние игровые дни красноярцы забили по одному мячу «Лучу-Энергии» и «Олимпийцу». К ключевой игре против «Крыльев Советов» красноярцы подходили в не лучшей моральной форме. В итоге, Самара вышла победителем с любимым для Аленичева счётом 1:0.

"Томь" многие специалисты «похоронили» ещё до старта второй части сезона. В первую очередь проблемы были вызваны финансированием. В Томске уже не раз спасали команду, в критических ситуациях даже бросаясь на помощь к президенту. В этот раз Петраков решил всё сделать сам. Играть ещё четыре тура, отрыв от спасительной зоны составляет всего одно очко, но таких желающих остаться в ФНЛ пять команд. Каждый матч будет решающим, поэтому сегодня «Томь» выложится на все 100%.

Где смотреть матч

Игра «Енисей» — «Томь» состоится 21.04.2018, в 14:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Енисей" — «Томь»: +1=2-4. Разница мячей: 6:11.

В первом круге команды поделили очки, а в прошлом сезоне в обеих встречах «Томь» была сильнее 2:1.

Интересные факты

— «Енисей» не пропускал и не терял очков два тура подряд до поражения от «Крыльев Советов».

— После серии из пяти неудачных матчей «Томь» одержала победу над «Балтикой» в крайнем туре.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

В крайнем туре калининградская «Балтика» уже недооценила уровень игры «Томи». Наверняка наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев предупредил об этом свою команду. Пока что всё в руках красноярцев, но потеря очков в предстоящей встрече окончательно расшатает моральное состояние игроков «Енисея». Желание победить у хозяев в совокупности с уровнем игры должно перевесить, П1-1,35.

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