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Прогноз на матч Зенит-2 — Крылья Советов
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Прогноз на матч Зенит-2 — Крылья Советов 

Евро-футбол.Ру 12 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Борьба за первые два места в ФНЛ продолжается. Разницы в очках между «Енисеем» и «Оренбургом» нет, а «Крылья Советов» отстают всего на один балл. Впереди развязка сезона.
Зенит-2  "Зенит-2" в крайний игровой день наконец-то одержал победу. «Олимпиец» пропустил один мяч, бросил силы в нападение, но отыграться не сумели. Спасение для питерского клуба в одной победе, но при этом должны неудачно сыграть конкуренты. Дома команда Константина Зырянова должна приложить все усилия для набора хотя бы одного балла. Иначе спастись будет очень тяжело.
Крылья Советов
"Крылья Советов" решили важную задачу в прошлом туре, обыграв красноярский «Енисей» в родных стенах. Учитывая, что два тура назад команда Андрея Тихонова потеряла очки в поединке против «Балтики», то очередная неудача может существенно усложнить положение дел самарского клуба. Осталось играть всего пять туров, поэтому Самара должна выигрывать и обязательно надеяться на неудачу конкурентов, чтобы напрямую оказаться в РФПЛ.
Где смотреть матч
Игра «Зенит-2» — «Крылья Советов» состоится 21.04.2018, в 17:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.
Статистика личных встреч
"Зенит-2" — «Крылья Советов»: +0=0-1. Разница мячей: 0:1.
Между собой команды встречались всего однажды. В первом круге «Крылья Советов» усилиями Сергея Корниленко одержал минимальную победу.
Интересные факты
— «Зенит-2» в прошлом туре одержал победу и прервал свою трёхматчевую неудачную серию.
— В двух крайних турах «Крылья Советов» сыграли с одинаковым счётом 1:0, правда встречи завершились поражением и победой.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Крылья Советов" и «Зенит-2» решают полярные задачи, но очки нужны срочно и тем, и другим. И всё же, после победы над принципиальным соперником красноярским «Енисеем» самарский коллектив не имеет права ошибаться в такой игре, П2-1,5.
Ваш прогноз
Константин Лицин
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