Тренер «Атлетико» Симеоне недоволен результатами команды

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил недовольство результатами команды в выездных матчах, сообщает "Советский спорт"

"Если посмотреть на статистику, то «Атлетико» действительно имеет сложности в гостях.

Нам нужно с этим что-то делать, потому что такие результаты нас не устраивают. Перед следующим сезоном «Атлетико» необходимо улучшать статистику в выездных матчах, — приводит слова Симеоне Football Espana.

Ранее лиссабонский «Спортинг» обыграл «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, однако не смог выйти в полуфинал.