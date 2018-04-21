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Тренер «Атлетико» Симеоне недоволен результатами команды
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Тренер «Атлетико» Симеоне недоволен результатами команды 

Газета.Ru 19 минут назад
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил недовольство результатами команды в выездных матчах, сообщает "Советский спорт".
"Если посмотреть на статистику, то «Атлетико» действительно имеет сложности в гостях.
Нам нужно с этим что-то делать, потому что такие результаты нас не устраивают. Перед следующим сезоном «Атлетико» необходимо улучшать статистику в выездных матчах, — приводит слова Симеоне Football Espana.
Ранее лиссабонский «Спортинг» обыграл «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, однако не смог выйти в полуфинал.
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