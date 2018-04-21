Симеоне: «Атлетико» нужно улучшать статистику выездных матчей»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Реала Сосьедад» (0:3) в гостевом матче 33-го тура Примеры заявил, что у его команды есть проблемы с выездными матчами. Клуб из Мадрида проиграл последних четыре гостевых матча из шести.

«Если посмотреть на статистику, то «Атлетико» действительно имеет сложности в гостях. Нам нужно с этим что-то делать, потому что такие результаты нас не устраивают. Перед следующим сезоном «Атлетико» необходимо улучшать статистику в выездных матчах, — приводит слова Симеоне Football-Espana.

После 33 туров «Атлетико» занимает 2-е место с 71 очком в активе. На счету «Реала Сосьедад» 43 пункта и 11-е место.