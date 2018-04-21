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Прогноз на победу хозяев: Оренбург — Динамо Санкт-Петербург
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Прогноз на победу хозяев: Оренбург — Динамо Санкт-Петербург 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Результаты двух крайних туров повысили интригу среди лидеров ФНЛ. На два места, дающих право на РФПЛ, претендуют три клуба. Учитывая, что остаётся играть пять туров, то каждое очко может стать решающим.
Оренбург
Два тура назад «Оренбург» не оставил шансов «Волгарю». Полное преимущество на протяжении всей встречи, гол своей бывшей команде от Сутормина, дубль Чиркина. На поединок против «Шинника» «горожане» также выходили в роли фаворитов. Учитывая, что «Енисей» проигрывал к тому времени «Крыльям Советов» в параллельной встрече подопечные Владимира Федотова могли выходить на чистое первое место. Однако вскрыть оборону ярославцев так и не смогли, сыграв третью нулевую ничью за сезон, и вторую за крайние пять туров.
Динамо Санкт-Петербург
Питерское «Динамо» большой ценитель разделения очков. Уже пятый тур подряд команда Александра Точилина расходится миром со своими соперниками. В крайний игровой день динамовцы пропустили от «Сибири» уже на пятнадцатой минуте. Отыграться им удалось за полчаса до конца матча. Учитывая, что свои задачи на сезон в Питере уже решили, то сегодня можно показать игру без груза ответственности за результат.
Где смотреть матч
Игра «Оренбург» — «Динамо» Санкт-Петербург состоится 20.04.2018, в 14:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.
Статистика личных встреч
"Оренбург" — «Динамо» Санкт-Петербург: +5=0-0. Разница мячей: 8:2.
В первом круге «Оренбург» одержал минимальную победу со счётом 1:0.
Интересные факты
— «Оренбург» не проигрывает и не пропускает на протяжении шести туров подряд: четыре победы и две ничьи с разницей мячей 10:0.
— «Оренбург» через тур одерживает разгромные победы 3:0. В этом туре настала очередь такой «виктории».
— Ни разу в пяти очных встречах питерское «Динамо» не смогло взять очки у «Оренбурга».
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
Необходимость победы, игра на родном поле, уровень игроков и статистика личных встреч. Четыре параметра на стороне «Оренбурга», поэтому шансов у гостей достаточно мало, П1 — 1,4.
Ваш прогноз
Константин Лицин
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