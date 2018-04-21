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Лидер ФНЛ обыграл «Томь»
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Лидер ФНЛ обыграл «Томь» 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Красноярский «Енисей» обыграл «Томь» в матче чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дубль оформил Марко Обрадович, еще один мяч забил Александр Кутьин. За «Томь» отличились Ян Казаев и Алексей Померко.
"Енисей" набрал 74 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что новосибирская «Сибирь» на домашнем стадионе уступила «Тюмени» в ФНЛ.
ФНЛ. Первый дивизион. 34-й тур "Енисей" (Красноярск) — «Томь» (Томск) — 3:2 Голы: 1:0 — Обрадович — 41, 2:0 — Обрадович — 47, 3:0 — Кутьин — 56, 3:1 — Казаев — 65, 3:2 — Померко — 71
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