Тренер «Питтсбурга» Салливан прокомментировал поражение от «Филадельфии»

"Это плей-офф. Стараемся побеждать в каждом матче. Попробуем извлечь уроки из этого поражения, чтобы выиграть следующий матч", — приводит слова Салливана пресс-служба клуба.

"Питтсбургу" необходимо одержать всего одну победу для выхода в четвертьфинал турнира.

Ранее «Филадельфия» на выезде одержала победу над «Питтсбургом» со счетом 4:2.