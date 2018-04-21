Тренер «Питтсбурга» Салливан прокомментировал поражение от «Филадельфии» 

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Филадельфии Флайерз» в пятом матче Кубка Стэнли (2:4), сообщает "Советский спорт".
"Это плей-офф. Стараемся побеждать в каждом матче. Попробуем извлечь уроки из этого поражения, чтобы выиграть следующий матч", — приводит слова Салливана пресс-служба клуба.
"Питтсбургу" необходимо одержать всего одну победу для выхода в четвертьфинал турнира.
Ранее «Филадельфия» на выезде одержала победу над «Питтсбургом» со счетом 4:2.