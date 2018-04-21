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Хосеп Гвардиола: Постараемся завершить сезон, как следует чемпионам
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Хосеп Гвардиола: Постараемся завершить сезон, как следует чемпионам 

Советский спорт 47 минут назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду на то, что игроки сохранят мотивацию перед заключительными матчами сезона.
«Мне приходилось завоевывать чемпионство за пять, шесть, а то и семь матчей до окончания сезона, и наши последние выступления не всегда были яркими. Рекорды — хороший стимул для мотивации команды.
Постараемся хорошо завершить сезон, так, как следует чемпионам. Впереди еще несколько матчей, и мы должны отдать должное нашим противникам, а игрокам всегда нужна цель», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Сити».
Напомним, в воскресенье, 15-го апреля, «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии — за пять туров до окончания сезона.
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