Гол Паршивлюка спас «Ростов» от поражения в матче с «Рубином»

Казанский «Рубин» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает ТАСС В составе хозяев автором гола стал эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа На 67-й минуте счет сравнял защитник команды из Ростова-на-Дону Сергей Паршивлюк После 27-го тура «Рубин» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 35 очков. «Ростов» занимает 11-ю строчку с 31 баллом. Россия — Премьер-Лига. 27-й тур "Рубин" (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 Голы: 1:0 — Нобоа — 40, 1:1 — Паршивлюк — 67