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Гол Паршивлюка спас «Ростов» от поражения в матче с «Рубином»
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Гол Паршивлюка спас «Ростов» от поражения в матче с «Рубином» 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Казанский «Рубин» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает ТАСС.
В составе хозяев автором гола стал эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.
На 67-й минуте счет сравнял защитник команды из Ростова-на-Дону Сергей Паршивлюк.
После 27-го тура «Рубин» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 35 очков. «Ростов» занимает 11-ю строчку с 31 баллом.
Россия — Премьер-Лига. 27-й тур "Рубин" (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 Голы: 1:0 — Нобоа — 40, 1:1 — Паршивлюк — 67
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