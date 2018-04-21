«СКА-Хабаровск» победил «Динамо» в матче молодежного первенства России 

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» обыграли московское «Динамо» в домашнем матче 27-го тура молодежного первенства России.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. В составе победителей дубль оформил Сергей Макаров (56-я и 80-я минуты), по мячу забили Кирилл Колесниченко (15) и Дмитрий Кабутов (21). У «бело-голубых» отличились Михаил Агеев (11) и Вячеслав Грулев (90).
Матч основных команд «СКА-Хабаровска» и «Динамо» в рамках РФПЛ пройдет в воскресенье.