«СКА-Хабаровск» победил «Динамо» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости . Футболисты «СКА-Хабаровска» обыграли московское «Динамо» в домашнем матче 27-го тура молодежного первенства России.

Матч основных команд «СКА-Хабаровска» и «Динамо» в рамках РФПЛ пройдет в воскресенье.