«Факел» на своём поле разгромил «Олимпиец» — 4:1

«Факел» одержал победу над «Олимпийцем» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

«Факел» набрал 29 очков и занимает последнее место в турнирной таблице первенства. «Олимпиец» (34) — 16-й.