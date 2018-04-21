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«Факел» на своём поле разгромил «Олимпиец» — 4:1
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«Факел» на своём поле разгромил «Олимпиец» — 4:1 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Факел» одержал победу над «Олимпийцем» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В середине первого тайма Игорь Лебеденко вывел хозяев вперёд, а в начале второй половины игры Александр Мануковский забил второй гол. В концовке матча Лебеденко оформил дубль, а Максим Осипенко забил четвёртый гол воронежской команды. Гости ответили мячом Ловре Чирьяка.
«Факел» набрал 29 очков и занимает последнее место в турнирной таблице первенства. «Олимпиец» (34) — 16-й.
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