Нижегородский «Олимпиец» сыграет с «Факелом» 21 апреля

Встреча 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги состоится в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».

Перед сегодняшним матчем «Олимпиец» с 34 набранными очками занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, находясь в зоне вылета из ФНЛ в третий по значимости дивизион российского футбола — ПФЛ.

Последняя победа, одержанная нижегородцами, случилась 18 ноября прошлого года в гостевом матче с «Шинником». После этого команда провела девять игр, в которых пять раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения, три из которых случились в трех последних турах.

«Факел», в активе которого 26 очков, занимает последнее, 20-е место.

В этом сезоне команды встречались между собой в Нижнем Новгороде. Встреча 16-го тура, состоявшаяся 30 сентября, завершилась победой «Олимпийца» 2:1.

Букмекеры оценивают шансы нижегородцев на победу, как более предпочтительные, предлагая оплатить ставки на их выигрыш с коэффициентом 2,10. Вероятность победы воронежцев оценивается выплатой в соотношении 3,70/1.

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что первый тестовый матч прошел на «Стадионе Нижний Новгород».