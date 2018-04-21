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Нижегородский «Олимпиец» сыграет с «Факелом» 21 апреля
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Нижегородский «Олимпиец» сыграет с «Факелом» 21 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Встреча 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги состоится в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».
Перед сегодняшним матчем «Олимпиец» с 34 набранными очками занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, находясь в зоне вылета из ФНЛ в третий по значимости дивизион российского футбола — ПФЛ.
Последняя победа, одержанная нижегородцами, случилась 18 ноября прошлого года в гостевом матче с «Шинником». После этого команда провела девять игр, в которых пять раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения, три из которых случились в трех последних турах.
«Факел», в активе которого 26 очков, занимает последнее, 20-е место.
В этом сезоне команды встречались между собой в Нижнем Новгороде. Встреча 16-го тура, состоявшаяся 30 сентября, завершилась победой «Олимпийца» 2:1.
Букмекеры оценивают шансы нижегородцев на победу, как более предпочтительные, предлагая оплатить ставки на их выигрыш с коэффициентом 2,10. Вероятность победы воронежцев оценивается выплатой в соотношении 3,70/1.
Матч начнется в 16:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что первый тестовый матч прошел на «Стадионе Нижний Новгород».
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