«ПСЖ» обыграл «Бордо» в чемпионате Франции

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Бордо» в матче 34-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Джовани Ло Чельсо.

"ПСЖ" с 90 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Бордо» (43) находится на 11-й строчке.

В следующем туре «ПСЖ» примет «Генгам», а «Бордо» дома сыграет с «Дижоном».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» одержал победу над «Каном» и вышел в финал Кубка Франции.

Футбол. Чемпионат Франции. 34-й тур "Бордо" (Бордо) — «ПСЖ» (Париж) — 0:1 Голы: 0:1 — Ло Чельсо, 76