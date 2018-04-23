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«ПСЖ» обыграл «Бордо» в чемпионате Франции
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«ПСЖ» обыграл «Бордо» в чемпионате Франции 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Бордо» в матче 34-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Джовани Ло Чельсо.
"ПСЖ" с 90 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Бордо» (43) находится на 11-й строчке.
В следующем туре «ПСЖ» примет «Генгам», а «Бордо» дома сыграет с «Дижоном».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» одержал победу над «Каном» и вышел в финал Кубка Франции.
Футбол. Чемпионат Франции. 34-й тур "Бордо" (Бордо) — «ПСЖ» (Париж) — 0:1 Голы: 0:1 — Ло Чельсо, 76
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