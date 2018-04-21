«СКА-Хабаровск» и «Динамо» забили шесть мячей на двоих в молодежном первенстве

В Хабаровске завершился матч 27-го тура российского молодежного первенства. «СКА-Хабаровск» принимал идущее на третьем месте «Динамо» и добился победы со счетом 4:2. Напомним, что в первом круге хабаровчане уступили (0:3).

Благодаря победе «СКА-Хабаровск» набрал 30 очков и вышел на 13-е место. «Динамо» осталось на третьей позиции и теперь отстает от идущего вторым ЦСКА на 6 очков.

Молодежное первенство

«СКА-Хабаровск»-мол — «Динамо»-мол 4:2 (2:1)

Голы: Агеев, 11 (0:1), Колесниченко, 15 (1:1), Кабутов, 21 (2:1), Макаров, 56 (3:1), Макаров, 80 (4:1), Грулев, 91 (4:2).