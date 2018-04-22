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Ещенко: «Где сейчас та команда, которой „Спартак“ проиграл 0:7?»
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Ещенко: «Где сейчас та команда, которой „Спартак“ проиграл 0:7?» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник ”Спартака” Андрей Ещенко оценил выступление команды в нынешнем еврокубковом сезоне. На групповом этапе Лиги чемпионов «Спартак» занял третье место, а в Лиге Европы вылетел в 1/16 финала.
«А скажите, где сейчас та команда, которой мы проиграли 0:7?.. Дошла до полуфинала Лиги чемпионов! От нее пострадал и «Манчестер Сити» — в четвертьфинале проиграл с общим счетом по двум играм 1:5. Поэтому могу даже сказать, что мне приятно: мы были в одной группе с таким соперником, как «Ливерпуль», и дома сыграли с ним вничью. А на выезде попытались сыграть в другой футбол и поплатились за это… К тому же из нашей группы вышла «Севилья», которая в четвертьфинале турнира уступила «Баварии». Так что в целом мы выступили неплохо. Только вот две ничьих в Лиге чемпионов с «Марибором» нас не красят. Взяли бы три очка в каждой из этих встреч — прошли бы дальше», — цитирует Ещенко.
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