«Рома» разгромила СПАЛ перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

«Рома» победила СПАЛ в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Ферраре на стадионе « Паоло Мацца » и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник СПАЛа Франческо Викари, забивший мяч в свои ворота на 33-й минуте. После перерыва полузащитник Раджа Найнгголан удвоил преимущество «Ромы». Точку в матче поставил нападающий Патрик Шик

«Рома», набрав 67 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, СПАЛ (29) — на 17-й строчке.

Напомним, 24 апреля римский клуб на выезде проведёт первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».