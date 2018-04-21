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«Рома» разгромила СПАЛ перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
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«Рома» разгромила СПАЛ перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Рома» победила СПАЛ в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник СПАЛа Франческо Викари, забивший мяч в свои ворота на 33-й минуте. После перерыва полузащитник Раджа Найнгголан удвоил преимущество «Ромы». Точку в матче поставил нападающий Патрик Шик.
«Рома», набрав 67 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, СПАЛ (29) — на 17-й строчке.
Напомним, 24 апреля римский клуб на выезде проведёт первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
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