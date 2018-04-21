Рамос: «Бавария» — очень непростой соперник по полуфиналу ЛЧ»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил, что у команды есть отличная возможность вновь побороться за главный трофей Лиги чемпионов.

— У нас есть отличная возможность выйти в финал и защитить свой титул. Мы находимся в отличной форме и надеюсь, что команда сможет вновь выйти в финал Лиги чемпионов. Мы уже встречались с отличными командами, но сильнейшие соперники у нас впереди. «Бавария» — очень непростой оппонент по полуфиналу, — приводит слова Рамоса AS.

Первый полуфинальный матч между «Баварией» и «Реалом» пройдет 25 апреля в Мюнхене.