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Рамос: «Бавария» — очень непростой соперник по полуфиналу ЛЧ»
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Рамос: «Бавария» — очень непростой соперник по полуфиналу ЛЧ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил, что у команды есть отличная возможность вновь побороться за главный трофей Лиги чемпионов.
— У нас есть отличная возможность выйти в финал и защитить свой титул. Мы находимся в отличной форме и надеюсь, что команда сможет вновь выйти в финал Лиги чемпионов. Мы уже встречались с отличными командами, но сильнейшие соперники у нас впереди. «Бавария» — очень непростой оппонент по полуфиналу, — приводит слова Рамоса AS.
Первый полуфинальный матч между «Баварией» и «Реалом» пройдет 25 апреля в Мюнхене.
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