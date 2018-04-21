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«Спартак-2» проиграл «Волгарю» в матче 34-го тура ФНЛ
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«Спартак-2» проиграл «Волгарю» в матче 34-го тура ФНЛ 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Спартак-2» на своем поле со счетом 2:3 уступил астраханскому «Волгарю» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе гостей мячи забили Александр Болонин (22-я и 60-я минуты) и Михаил Жабкин (53). У красно-белых отличились Александр Ломовицкий (18) и Сильванус Нимели (28).
После 34 туров «Спартак-2» занимает 13-е место в турнирной таблице с 38 очками в активе. «Волгарь» набрал 42 очка и идет на десятом месте.
В следующем туре «Спартак-2» на выезде сыграет с ярославским «Шинником». «Волгарь» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Обе встречи состоятся 28 апреля.
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