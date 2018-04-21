«Спартак-2» проиграл «Волгарю» в матче 34-го тура ФНЛ

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. «Спартак-2» на своем поле со счетом 2:3 уступил астраханскому «Волгарю» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

После 34 туров «Спартак-2» занимает 13-е место в турнирной таблице с 38 очками в активе. «Волгарь» набрал 42 очка и идет на десятом месте.

В следующем туре «Спартак-2» на выезде сыграет с ярославским «Шинником». «Волгарь» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Обе встречи состоятся 28 апреля.