Мовсисян дисквалифицирован за удар соперника головой

Нападающий «Юргордена» Юра Мовсисян , известный в России по выступлению за «Краснодар» и «Спартак» , пропустит ближайший матч чемпионата Швеции. Об этом сообщает svenskafans.com.

Армянский футболист был удален в матче 3-го тура против АИК (0:2), за то, что на 92-й минуте головой ударил игрока соперника. В итоге Мовсисян пропустил встречу 4-го тура с «Мальме» (3:0). Позже дисциплинарный комитет решил увеличить наказание до двух матчей. Таким образом, форвард пропустит и игру 5-го тура с «Эльфсборгом» (23 апреля).

Руководство клуба не собирается обжаловать дисквалификацию игрока.