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Мовсисян дисквалифицирован за удар соперника головой
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Мовсисян дисквалифицирован за удар соперника головой 

SPORT24.ru 42 минуты назад
Нападающий «Юргордена» Юра Мовсисян, известный в России по выступлению за «Краснодар» и «Спартак», пропустит ближайший матч чемпионата Швеции. Об этом сообщает svenskafans.com.
Армянский футболист был удален в матче 3-го тура против АИК (0:2), за то, что на 92-й минуте головой ударил игрока соперника. В итоге Мовсисян пропустил встречу 4-го тура с «Мальме» (3:0). Позже дисциплинарный комитет решил увеличить наказание до двух матчей. Таким образом, форвард пропустит и игру 5-го тура с «Эльфсборгом» (23 апреля).
Руководство клуба не собирается обжаловать дисквалификацию игрока.
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