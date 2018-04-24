Ещё
Баскетболистка «Динамо» рассказала о причинах поражения от УГМК
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетболистка «Динамо» рассказала о причинах поражения от УГМК 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Центровая курского «Динамо» и сборной России Мария Вадеева рассказала о причинах поражения от екатеринбургского клуба УГМК в полуфинале Евролиги.
"Я считаю, что нам недоставало Эпифанни Принс, которая не смогла сыграть из-за травмы. Возможно, ее результативных действий нам и не хватило для решающего рывка. Вторая причина — мы неудачно сыграли в третьей четверти. Дали УГМК «раскидаться», они поймали кураж, и мы уже не смогли их остановить. Очень обидное поражение, все в клубе хотели повторить прошлогодний успех и выиграть золото", — цитирует Вадееву газета «Известия».
Ранее сообщалось, что УГМК взял верх над венгерским «Шопроном» в финальном матче женской Евролиги.
Газета.Ru: последние новости
Волейбольный тренер Карполь получил звание героя труда Тренер "Тюмени" Маминов рассказал о победе над "Сибирью в матче ФНЛ В РФПЛ оценили готовность Москвы к проведению трех матчей одновременно
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие отставки Карреры
Кафельников о футболистах «Спартака: 11 дегенератов69
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом75
Скончалась Нино Хурцидзе7
Липницкая удивила откровенным фото2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение