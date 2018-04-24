Баскетболистка «Динамо» рассказала о причинах поражения от УГМК

"Я считаю, что нам недоставало Эпифанни Принс, которая не смогла сыграть из-за травмы. Возможно, ее результативных действий нам и не хватило для решающего рывка. Вторая причина — мы неудачно сыграли в третьей четверти. Дали УГМК «раскидаться», они поймали кураж, и мы уже не смогли их остановить. Очень обидное поражение, все в клубе хотели повторить прошлогодний успех и выиграть золото", — цитирует Вадееву газета «Известия»

Ранее сообщалось, что УГМК взял верх над венгерским «Шопроном» в финальном матче женской Евролиги.