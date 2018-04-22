Баскетболистка курского «Динамо» назвала причины поражения в полуфинале Евролиги

Центровая курского «Динамо» и сборной России Мария Вадеева назвала причины поражения команды в полуфинале женской Евролиги от екатеринбургского УГМК

"Считаю, что нам не хватило Эпиффани Принс, которая не смогла сыграть из-за травмы, — цитирует Вадееву газета «Известия» . — Возможно, ее результативных действий нам и не хватило для решающего рывка.

Вторая причина — мы неудачно сыграли в третьей четверти. Дали УГМК «раскидаться», они поймали кураж, и мы уже не смогли их остановить. Очень обидное поражение, все в клубе хотели повторить прошлогодний успех и выиграть золото".

Она отметила, что на последних минутах четвертой четверти был шанс догнать УГМК.

"Мы боролись до конца, отдавались на все 100% и, возможно, нам где-то не хватило удачи. Считаю, что это была интересная игра. Любители баскетбола получили удовольствие", — добавила Вадеева.

Курское «Динамо» уступило УГМК со счетом 77:84. В решающем матче екатеринбургский клуб встретится с венгерским «Шопроном».