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Баскетболистка курского «Динамо» назвала причины поражения в полуфинале Евролиги
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Баскетболистка курского «Динамо» назвала причины поражения в полуфинале Евролиги 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Центровая курского «Динамо» и сборной России Мария Вадеева назвала причины поражения команды в полуфинале женской Евролиги от екатеринбургского УГМК.
"Считаю, что нам не хватило Эпиффани Принс, которая не смогла сыграть из-за травмы, — цитирует Вадееву газета «Известия». — Возможно, ее результативных действий нам и не хватило для решающего рывка.
Вторая причина — мы неудачно сыграли в третьей четверти. Дали УГМК «раскидаться», они поймали кураж, и мы уже не смогли их остановить. Очень обидное поражение, все в клубе хотели повторить прошлогодний успех и выиграть золото".
Она отметила, что на последних минутах четвертой четверти был шанс догнать УГМК.
"Мы боролись до конца, отдавались на все 100% и, возможно, нам где-то не хватило удачи. Считаю, что это была интересная игра. Любители баскетбола получили удовольствие", — добавила Вадеева.
Курское «Динамо» уступило УГМК со счетом 77:84. В решающем матче екатеринбургский клуб встретится с венгерским «Шопроном».
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