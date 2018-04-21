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А. Кержаков: Семак — не худший вариант для «Зенита», учитывая ситуацию в команде
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А. Кержаков: Семак — не худший вариант для «Зенита», учитывая ситуацию в команде 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Soccer News
Бывший нападающий «Зенита», ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился мыслями об игре петербуржцев в этом сезоне, а также поразмышлял, готов ли возглавить команду его бывший одноклубник и главный тренер «Уфы» Сергей Семак.
«В игре «Зенита», к сожалению, с начала чемпионата чувствуется регресс: команда приучила болельщиков к футболу, который в какой-то момент испарился. Мне сложно судить, готов ли Семак к такому вызову, как работа в «Зените». Но, учитывая всю ситуацию в команде, Сергей — точно не худший вариант. Зная его отношения с болельщиками, к городу. Но нужно понимать амбиции клуба на следующий сезон, ведь доверять серьёзную команду относительно неопытному специалисту — большой риск», — сказал Кержаков в интервью комментатору Дмитрию Шнякину.
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