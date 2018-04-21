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«Зенит» разгромил «Арсенал», «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в молодежном первенстве
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«Зенит» разгромил «Арсенал», «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в молодежном первенстве 

LiveSport.Ru 29 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
В матче 27-го тура молодежного первенства России тульский «Арсенал» проиграл на своем поле «Зениту» со счетом 0:3 (0:2).
Первые два мяча зенитовцы забили до перерыва — голами отметились защитник Андрей Анисимов на 26-й минуте и нападающий Илья Воробьев на 40-й. Уже в компенсированное время матча отличился полузащитник Ефим Бойцов.
Петербуржцы набрали 41 очко и поднялись на пятое место турнирной таблицы, «Арсенал» — 14-й (27 очков).
В других матчах дня «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» — 2:2, «Рубин» победил «Ростов» — 3:2, а «Анжи» переиграл «Урал» со счетом 4:2.
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