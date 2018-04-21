«Зенит» разгромил «Арсенал», «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в молодежном первенстве

В матче 27-го тура молодежного первенства России тульский «Арсенал» проиграл на своем поле «Зениту» со счетом 0:3 (0:2).

Первые два мяча зенитовцы забили до перерыва — голами отметились защитник Андрей Анисимов на 26-й минуте и нападающий Илья Воробьев на 40-й. Уже в компенсированное время матча отличился полузащитник Ефим Бойцов.

Петербуржцы набрали 41 очко и поднялись на пятое место турнирной таблицы, «Арсенал» — 14-й (27 очков).

В других матчах дня «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» — 2:2, «Рубин» победил «Ростов» — 3:2, а «Анжи» переиграл «Урал» со счетом 4:2.