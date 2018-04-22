«Локомотив» может стать чемпионом 30 апреля

Команда Юрия Семина могут стать чемпионами России в 28-м туре.

Для этого:

— «Локомотив» должен набрать 60 очков, 30 апреля победив в гостях «Краснодар»

"Спартак" должен потерять очки в матче с «Ахматом» (игра — 23 апреля в Москве) или «Амкаром» (29 апреля в Перми)

— «Локомотив» должен набрать 58 очков, сыграв вничью в гостях с «Краснодаром»

"Зенит" и ЦСКА должны сыграть вничью в их матче в Санкт-Петербурге (игра — 29 апреля).

— «Спартак» должен набрать в матчах с «Ахматом» и «Амкаром» не более двух очков.

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